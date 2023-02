Credit Photo / Kevin Clément

En huitièmes de finale à l’Open 6e Sens de Lyon jeudi contre Alison Van Uytvanck (75e), Caroline Garcia a raté son premier set avant de dérouler. Elle a plusieurs fois haran­guer le public du Palais des Sports de Gerland qui a répondu présent.

« C’est impor­tant (de se servir du public, ndlr), on est à la maison, on est à Lyon. C’est aussi pour ça que j’ai envie de jouer là, pour avoir le soutien du public et vivre des moments qu’on n’a pas l’op­por­tu­nité de vivre ailleurs. Pour moi c’est une aide, il me donne de l’énergie. Parfois, il faut le pousser un peu plus, ça peut mettre un peu de pres­sion sur l’ad­ver­saire donc autant s’en servir comme un avan­tage », a expliqué la Française en confé­rence de presse.