Alors que la troi­sième édition de l’Open 6e sens – Métropole de Lyon débu­tera ce samedi 26 février avec les quali­fi­ca­tions, l’or­ga­ni­sa­tion vient de dévoiler ses trois wild cards pour le tableau principal.

Ainsi, ancienne 21e joueuse mondiale et récente quart de fina­liste à Dubai, l’Ukrainienne Dayana Yastremska a reçu son précieux sésame tout comme la vété­rante russe Vera Zvonareva, ex numéro 2 mondiale qui, malgré son âge avancé (37 ans), continue de déve­lopper un niveau de jeu plus que solide.

La dernière invi­ta­tion attri­buée par la Fédération Française de Tennis est logi­que­ment revenue à une joueuse trico­lore et c’est la jeune Elsa Jacquemot, 18 ans, qui intègre pour la première fois de sa carrière le tableau prin­cipal lyon­nais. Une belle récom­pense pour la nouvelle protégée de Patrick Mouratoglou qui avait déjà parti­cipé aux quali­fi­ca­tions en 2020.