Alors que la WTA, en accord avec l’ITF et l’ATP, a décidé de supprimer les drapeaux et symboles aux côtés du nom des joueurs russes et d’an­nuler la date du tournoi de Moscou dans le calen­drier en réponse à l’at­taque de la Russie en Ukraine, l’Open 6e sens – Métropole de Lyon a déclaré soutenir plei­ne­ment cette décision.

« L’Open 6e Sens – Métropole de Lyon, tournoi du circuit mondial de tennis féminin WTA est profon­dé­ment soli­daire de la nation Ukrainienne dans les tragiques événe­ments traversés aujourd’hui par ce pays. L’Open 6e Sens – Métropole de Lyon soutient ainsi plei­ne­ment la déci­sion des instances du tennis mondial, dont la WTA, de supprimer en compé­ti­tion tous les symboles repré­sen­tant la Russie ou la Biélorussie. Ainsi, concer­nant les joueuses russes enga­gées sur le tournoi, toute réfé­rence, notam­ment au drapeau et aux couleurs de la Russie, ainsi qu’à d’autres symboles de cette nature, est donc supprimée jusqu’à la fin du tournoi. »