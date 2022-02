Le tirage au sort de l’Open 6ème sens de Lyon a eu lieu ce samedi en milieu de journée. Il était très inté­res­sant à suivre car pas moins de 22 joueuses du top 100 seront de la partie la semaine prochaine au Palais des Sports de Gerland.

Et verdict, le tournoi ne pourra pas mieux démarrer car son ambas­sa­drice, Caroline Garcia, va défier Camila Giorgi, 30e joueuse mondiale et tête de série n°1 à Lyon. La Française, forte de sa belle victoire contre Simona Halep à Doha et impa­tiente de rejouer « à la maison », mène 3–1 aux confron­ta­tions contre l’Italienne.

La meilleure joueuse trico­lore, Alizé Cornet, affron­tera elle une quali­fiée, tout comme Océane Dodin et Elsa Jacquemot. Kristina Mladenovic aura en revanche fort à faire contre Shuai Zhang (65e).

Vivement lundi !