Cela n’au­ra cer­tai­ne­ment pas été facile, mais Kristina Mladenovic (53e) est bel et bien au rendez‐vous du 2ème tour à l’Open 6ème Sens de Lyon après avoir ren­ver­sé la Roumaine Buzarnescu (135e) 5–7, 7–5, 6–2. Longtemps en manque de rythme et de repères sur le court, la Nordiste, tête de série n°4, a fina­le­ment su trou­ver les res­sources pour inver­ser la ten­dance dans le 2ème set avant de sur­vo­ler la manche déci­sive. En confé­rence de presse, la Française est appa­rue sou­la­gée après ce match à rallonge.

« Je suis contente de m’en être sor­tie. Ce n’é­tait pas facile de trou­ver les réglages, les sen­sa­tions quand on a pas­sé plus d’un mois à l’autre bout du monde et que ça ne fait même pas une semaine qu’on est ren­trés. Donc voi­là je suis super contente d’a­voir trou­vé les solu­tions, d’a­voir mieux joué sur la fin, d’être allé cher­cher cette vic­toire en plus dans un match très long et très dif­fi­cile phy­si­que­ment. Il y a beau­coup de choses posi­tives. Au final je suis contente d’a­voir bataillé presque 3 heures, ça m’a per­mis de pas­ser du temps sur le court. Maintenant, je sais savou­rer cette vic­toire et me pré­pa­rer pour retour­ner à la bagarre pour le 2ème tour. »

Ce sera contre la Russe Margarita Gasparyan (131e), ce jeudi.