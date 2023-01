Battue ce lundi au premier tour du WTA 250 de Lyon par la Croate Petra Martic après une belle bataille en trois sets, la Française a publié un message sur ses réseaux sociaux quelques minutes après la rencontre.

Un message dans lequel elle s’es­time victime d’une erreur d’ar­bi­trage sur un point crucial dans l’ul­time manche, le tournoi de Lyon n’uti­li­sant pas l’ar­bi­trage élec­tro­nique, faute de moyens.