Surprise au Palais des Sports de Gerland, à Lyon.

Favorite des book­ma­keurs et surtout du public lyon­nais, Dayana Yastremska (140e) n’est pas parvenue à passer la dernière marche ce dimanche en finale de l’Open 6e sens – Métropole de Lyon.

Bousculée par une Shuai Zhang (64e) expé­ri­mentée et partout en défense, l’Ukrainienne s’est heurtée à un mur et a égale­ment été rattrapée par une grande tension lors­qu’elle était devant au tableau d’af­fi­chage. Résultat, elle s’in­cline en trois manches, 6–3, 3–6, 4–6, après 1h45 de jeu et laisse son adver­saire remporter le troi­sième titre de sa carrière, son premier depuis près de 5 ans.

Âgée de 33 ans, Zhang décroche égale­ment son premier trophée hors du conti­nent asia­tique et certai­ne­ment l’un de ses plus beaux après avoir notam­ment éliminé Kristina Mladenovic et Caroline Garcia sur sa route.