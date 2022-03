Malgré sa défaite en finale de l’Open 6e sens – Métropole de Lyon ce dimanche face à la Chinoise Shuai Zhang, Dayana Yastremska n’avait vrai­ment pas à rougir après 10 derniers jours tumul­tueux où elle a été contrainte de quitter son pays, l’Ukraine, en urgence après l’ar­rivée des troupes russes.

Interrogée lors de la remise des prix au Palais des Sports de Gerland, Yastremska, munie du drapeau bleu et jaune de son pays sur les épaules, a tenté de décrire ce qu’elle ressen­tait malgré la vive émotion. « La semaine a été très dure pour moi. Merci au public pour le soutien. Je me suis battue toute la semaine, non seule­ment pour moi mais aussi pour mon pays. Je vais donner la tota­lité de mon prize money pour aider l’Ukraine. »