Dayana Yastremska titrée à Lyon après avoir fui la guerre y a quelques jours seule­ment, le symbole serait énorme. Il reste néan­moins du chemin à l’Ukrainienne, quali­fiée pour les quarts de finale de l’Open 6ème Sens grâce à sa victoire sur Cristina Bucsa (6–2, 6–3).

Forcément inquiète pour son pays et ses parents, Yastremska tente de se libérer sur le court et elle y arrive parfai­te­ment pour le moment.

« J’essaie de jouer à mon meilleur niveau, de me battre sur toutes les balles. C’est une nouvelle victoire, pour moi et mon pays. (…) Je me sens mieux physi­que­ment que menta­le­ment. J’ai pu bien récu­pérer après mon premier match, mais on verra ce que nous réserve la suite. J’essaie surtout de me remo­tiver à chaque match. Mais j’ap­précie vrai­ment chaque balle que je joue », a confié la 140e joueuse mondiale, qui va défier Jasmine Paolini (40e) ce vendredi à 14h30 au Palais des Sports de Gerland.