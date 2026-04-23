De retour à la compé­ti­tion sur le WTA 1000 Madrid, sept mois après son dernier match offi­ciel disputé à Pékin, Loïs Boisson, long­temps blessée au niveau de l’avant‐bas, a été battue par l’Américaine Peyton Stearns (43e mondiale) en à peine une heure de jeu : 6–1, 6–3.

Au micro de France TV, la capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, Alizé Cornet, a donné son avis sur la situa­tion de la demi‐finaliste de Roland‐Garros.

« Forcément, je pense qu’elle doit être déçue parce qu’elle a perdu en deux sers secs. Après, j’es­père qu’elle se rend compte que revenir sur un WTA 1000 après 6 mois d’arrêt, ce n’est pas non plus la reprise la plus évidente. Elle joue forcé­ment une fille qui est dans le top 60 mondial. C’est vrai que ça aurait été un peu plus confor­table pour elle de peut‐être faire des matchs un peu plus ‘faciles’ sur le circuit secon­daire. Mais c’est ambi­tieux de sa part de vouloir revenir sur les grands tour­nois. Elle va forcé­ment reprendre le rythme petit à petit, physi­que­ment, tennis­ti­que­ment. Ce n’est quand même pas anodin d’ar­rêter pendant aussi long­temps. Elle est quand même encore très jeune. Elle est toute nouvelle sur le circuit. Il faut vrai­ment qu’elle soit tolé­rante avec elle‐même. Le tennis est là. Il ne va pas partir. Elle sait ce qu’elle vaut. Mais physi­que­ment aussi, il faut reprendre cette inten­sité que demande le très haut niveau. Moi, je n’ex­pri­merai aucune inquié­tude vis‐à‐vis de Loïs. Mais je peux comprendre qu’elle en est et que ça crée de la tension et du stress. Honnêtement, il faudrait presque qu’elle perde ses points et qu’elle reparte sur une page blanche, sur quelque chose de tout nouveau. Et que fina­le­ment, elle remonte au clas­se­ment progres­si­ve­ment. Et elle peut complè­te­ment remonter dans le top 50, même en perdant ses points de Roland‐Garros. »