De retour à la compétition sur le WTA 1000 Madrid, sept mois après son dernier match officiel disputé à Pékin, Loïs Boisson, longtemps blessée au niveau de l’avant‐bas, a été battue par l’Américaine Peyton Stearns (43e mondiale) en à peine une heure de jeu : 6–1, 6–3.
Au micro de France TV, la capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, Alizé Cornet, a donné son avis sur la situation de la demi‐finaliste de Roland‐Garros.
« Forcément, je pense qu’elle doit être déçue parce qu’elle a perdu en deux sers secs. Après, j’espère qu’elle se rend compte que revenir sur un WTA 1000 après 6 mois d’arrêt, ce n’est pas non plus la reprise la plus évidente. Elle joue forcément une fille qui est dans le top 60 mondial. C’est vrai que ça aurait été un peu plus confortable pour elle de peut‐être faire des matchs un peu plus ‘faciles’ sur le circuit secondaire. Mais c’est ambitieux de sa part de vouloir revenir sur les grands tournois. Elle va forcément reprendre le rythme petit à petit, physiquement, tennistiquement. Ce n’est quand même pas anodin d’arrêter pendant aussi longtemps. Elle est quand même encore très jeune. Elle est toute nouvelle sur le circuit. Il faut vraiment qu’elle soit tolérante avec elle‐même. Le tennis est là. Il ne va pas partir. Elle sait ce qu’elle vaut. Mais physiquement aussi, il faut reprendre cette intensité que demande le très haut niveau. Moi, je n’exprimerai aucune inquiétude vis‐à‐vis de Loïs. Mais je peux comprendre qu’elle en est et que ça crée de la tension et du stress. Honnêtement, il faudrait presque qu’elle perde ses points et qu’elle reparte sur une page blanche, sur quelque chose de tout nouveau. Et que finalement, elle remonte au classement progressivement. Et elle peut complètement remonter dans le top 50, même en perdant ses points de Roland‐Garros. »
Publié le jeudi 23 avril 2026 à 13:05