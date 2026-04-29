Promis à un avenir radieux sur le circuit, Andreeva se pose déjà des questions existentielles alors même qu’elle n’a que 18 ans et que son palmarès n’est pas encore celui d’une grande championne.
« Je suis très impatiente d’être à demain, mais en même temps, je me sens un peu triste. Je ne veux pas grandir ; je veux rester à 18 ans et être une jeune fille pour toujours. J’ai l’impression que le temps passe très vite, et je vais déjà avoir 19 ans. Je ne sais pas, je suis impatiente mais aussi un peu triste. Je n’ai pas l’impression de beaucoup changer en tant que personne ; peut‐être suis‐je devenue plus calme en dehors du court. Avant, je voulais passer plus de temps à discuter avec ma famille après les matchs, et maintenant je veux juste retourner dans ma chambre, être seule, lire, regarder une série ou être sur mon téléphone sans parler à personne. Mais dans l’ensemble, je suis toujours la même Mirra. »
Publié le mercredi 29 avril 2026 à 09:54