Promis à un avenir radieux sur le circuit, Andreeva se pose déjà des ques­tions exis­ten­tielles alors même qu’elle n’a que 18 ans et que son palmarès n’est pas encore celui d’une grande championne.

« Je suis très impa­tiente d’être à demain, mais en même temps, je me sens un peu triste. Je ne veux pas grandir ; je veux rester à 18 ans et être une jeune fille pour toujours. J’ai l’im­pres­sion que le temps passe très vite, et je vais déjà avoir 19 ans. Je ne sais pas, je suis impa­tiente mais aussi un peu triste. Je n’ai pas l’im­pres­sion de beau­coup changer en tant que personne ; peut‐être suis‐je devenue plus calme en dehors du court. Avant, je voulais passer plus de temps à discuter avec ma famille après les matchs, et main­te­nant je veux juste retourner dans ma chambre, être seule, lire, regarder une série ou être sur mon télé­phone sans parler à personne. Mais dans l’en­semble, je suis toujours la même Mirra. »