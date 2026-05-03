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Andreeva est encore un « bébé » : « Je vois d’autres joueurs sourire après avoir perdu et je ne comprends pas comment ils font. J’aimerais pouvoir en faire autant »

Par
Jean Muller
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Battue en finale en deux sets (6−3, 7–5) à Madrid, Andreeva a beau­coup pleuré sur son banc avant la remise des prix. Une atti­tude qui confirme qu’elle est encore dans une vraie phase d’ap­pren­tis­sage au niveau mental. 

« Honnêtement, je ne sais pas ce qui est le mieux. Chaque fois que je perds, j’ai l’im­pres­sion que c’est la fin du monde. Je vois d’autres joueurs sourire après avoir perdu et je ne comprends pas comment ils font. J’aimerais pouvoir en faire autant. Pour moi, chaque défaite est très doulou­reuse. J’espère pouvoir m’amé­liorer à l’avenir et mieux gérer ces moments‐là »

Publié le dimanche 3 mai 2026 à 10:24

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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