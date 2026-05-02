Il y a des défaites qui font plus mal que d’autres.
Dominée par une impressionnante Marta Kostyuk (6−3, 7–5), ce samedi, en finale du WTA 1000 de Madrid, Mirra Andreeva, qui vient tout juste de fêter ses 19 ans, n’a pas pu retenir ses larmes au moment de s’adresser à son équipe à l’occasion de son discours lors de la cérémonie de remise des prix.
Mirra Andreeva to her team after losing to Marta Kostyuk in the Madrid final :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 2, 2026
“Thanks to my team for always being there for me. I’m sorry. I promised myself I’m not gonna cry. I’m sorry. 🥹 I’m just not gonna look at you because it’s easier like this. Thanks to my team for… pic.twitter.com/nqwdUSicN7
« Merci à mon équipe d’être toujours là pour moi. Je suis désolée. Je m’étais promis de ne pas pleurer. Je suis désolée. Je ne vais pas vous regarder, parce que c’est plus facile comme ça. Merci à mon équipe d’être toujours là pour moi et de me soutenir en toutes circonstances, que ce soit dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Je sais que ce n’est peut‐être pas toujours facile de travailler avec moi. Mais j’apprécie vraiment tout votre soutien et tout ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup », a déclaré la joueuse russe, battue pour la deuxième fois de sa carrière en finale sur le circuit principal.
Publié le samedi 2 mai 2026 à 18:51