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Andreeva incon­so­lable après sa défaite en finale contre Kostyuk : « Je m’étais promis de ne pas pleurer. Je suis désolée. Je ne vais pas vous regarder, parce que c’est plus facile comme ça »

Par
Thomas S
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Il y a des défaites qui font plus mal que d’autres.

Dominée par une impres­sion­nante Marta Kostyuk (6−3, 7–5), ce samedi, en finale du WTA 1000 de Madrid, Mirra Andreeva, qui vient tout juste de fêter ses 19 ans, n’a pas pu retenir ses larmes au moment de s’adresser à son équipe à l’oc­ca­sion de son discours lors de la céré­monie de remise des prix.

« Merci à mon équipe d’être toujours là pour moi. Je suis désolée. Je m’étais promis de ne pas pleurer. Je suis désolée. Je ne vais pas vous regarder, parce que c’est plus facile comme ça. Merci à mon équipe d’être toujours là pour moi et de me soutenir en toutes circons­tances, que ce soit dans les bons moments comme dans les moments diffi­ciles. Je sais que ce n’est peut‐être pas toujours facile de travailler avec moi. Mais j’ap­précie vrai­ment tout votre soutien et tout ce que vous faites pour moi. Merci beau­coup », a déclaré la joueuse russe, battue pour la deuxième fois de sa carrière en finale sur le circuit principal. 

Publié le samedi 2 mai 2026 à 18:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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