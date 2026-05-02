Il y a des défaites qui font plus mal que d’autres.

Dominée par une impres­sion­nante Marta Kostyuk (6−3, 7–5), ce samedi, en finale du WTA 1000 de Madrid, Mirra Andreeva, qui vient tout juste de fêter ses 19 ans, n’a pas pu retenir ses larmes au moment de s’adresser à son équipe à l’oc­ca­sion de son discours lors de la céré­monie de remise des prix.

Mirra Andreeva to her team after losing to Marta Kostyuk in the Madrid final :



“Thanks to my team for always being there for me. I’m sorry. I promised myself I’m not gonna cry. I’m sorry. 🥹 I’m just not gonna look at you because it’s easier like this. Thanks to my team for… pic.twitter.com/nqwdUSicN7 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 2, 2026

« Merci à mon équipe d’être toujours là pour moi. Je suis désolée. Je m’étais promis de ne pas pleurer. Je suis désolée. Je ne vais pas vous regarder, parce que c’est plus facile comme ça. Merci à mon équipe d’être toujours là pour moi et de me soutenir en toutes circons­tances, que ce soit dans les bons moments comme dans les moments diffi­ciles. Je sais que ce n’est peut‐être pas toujours facile de travailler avec moi. Mais j’ap­précie vrai­ment tout votre soutien et tout ce que vous faites pour moi. Merci beau­coup », a déclaré la joueuse russe, battue pour la deuxième fois de sa carrière en finale sur le circuit principal.