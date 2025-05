Aryna ne s’ar­rête jamais.

Elle a dominé en finale à Madrid Coco Gauff en deux manches : 6–3, 7–6 (3) confir­mant qu’elle était aussi une très bonne joueuse sur terre.

C’est une bonne nouvelle pour la Biélorusse, battue en finale à Stuttgart par Ostapenko.

Une défaite qu’elle avait eu du mal à accepter notam­ment parce qu’elle pouvait repartir d’Allemagne avec une Porsche.

A Madrid, pas de bolide, mais un 3ème titre de l’année après celui de Brisbane et Miami.

Aryna Sabalenka to Coco Gauff after beating her in Madrid final :



“I’m sure we’ll play many more times in the finals.. I hope I’m gonna get all of them 😂 but I always enjoy figh­ting against you. You’re such a fighter. Happy to see you back.” ❤️



