Alors qu’elle était ques­tionnée sur le noyau de tête dont elle fait partie avec Iga Swiatek et Elena Rybakina, lors de son passage devant la presse ce mardi avant ses débuts sur le WTA 1000 de Madrid, Aryna Sabalenka a eu une décla­ra­tion assez éton­nante en affir­mant qu’elle ne regar­dait pas les matchs de ses rivales et qu’elle préfé­rait même regarder le tennis masculin.

Des propos qui risquent de faire parler…

« J’ai l’im­pres­sion d’avoir un peu reculé dans cet hypo­thé­tique « Big 3 », ce dernier mois ressem­blant plus à un « Big 2 » (rires). Cependant, je suis heureuse de faire partie de ce groupe. J’espère que je pourrai main­tenir mon niveau et que les choses conti­nue­ront à aller dans ce sens. Je ne regarde pas leurs matchs, non : j’es­time que j’ai assez joué contre elles et que, si je rejoue l’une ou l’autre, mon entraî­neur me montrera des images de leurs matchs pour les analyser et m’y préparer. Je ne suis pas quel­qu’un qui regarde trop de tennis, je préfère regarder le tennis masculin plutôt que le tennis féminin, je trouve qu’il y a plus de logique et que c’est plus inté­res­sant à regarder (rires). »