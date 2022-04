Dès le début de la guerre en Ukraine, Victoria Azarenka a plaidé en faveur de la paix. Et pour­tant, elle n’échappe pas à la sanc­tion de Wimbledon : comme les joueurs russes, la Biélorusse a été exclue de l’édi­tion 2022. Après sa victoire au 1er tour à Madrid contre Viktorija Golubic, l’ex‐numéro 1 mondiale n’a pas caché son agacement.

« Je pense qu’il devrait y avoir une réac­tion à cela, c’est tout ce que je veux dire. Quand on prend des mesures, il y a des consé­quences. Celle que prend Wimbledon, celle que pour­rait prendre la WTA. Si vous me demandez si je suis d’ac­cord avec Wimbledon après avoir eu un appel avec eux, non je ne vois pas leur raison­ne­ment. Cela n’a pas de sens et cela ne corres­pond pas à ce qu’ils disent. J’ai exprimé très clai­re­ment ma posi­tion sur la ques­tion. Je ne soutien­drai jamais, jamais la guerre. Je ne soutien­drai jamais la violence. Je ne trou­verai jamais aucune justi­fi­ca­tion à cela. C’est tout ce que je peux dire pour l’ins­tant », a lâché Azarenka, remontée.