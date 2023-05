Parmi les diffé­rentes polé­miques ayant éclaté à Madrid, celle de la céré­monie de remise des prix du double féminin. Privées de discours après la finale, Victoria Azarenka, Coco Gauff ou encore Jessica Pegula ont vigou­reu­se­ment critiqué l’or­ga­ni­sa­tion. Cette dernière a présenté ses excuses par le biais d’un commu­niqué de Gerard Tsobanian, PDG du tournoi.

…direc­ta­mente con Victoria, Beatriz, Coco y Jessica. Estamos traba­jando inter­na­mente, y con la WTA, para revisar nues­tros proto­colos y nos compro­me­temos a mejorar nues­tros procesos de cara al futuro. (2÷3) — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 11, 2023

« Nous nous excu­sons sincè­re­ment auprès de toutes les joueuses et de tous les fans qui atten­daient davan­tage du Mutua Madrid Open. Il était inac­cep­table de ne pas donner aux fina­listes du double féminin la possi­bi­lité de s’adresser au public à la fin du match et nous nous sommes excusés direc­te­ment auprès de Victoria, Beatriz, Coco et Jessica. Nous travaillons en interne et avec la WTA pour revoir nos proto­coles et nous nous enga­geons à améliorer nos processus à l’avenir. Nous avons commis une erreur et cela ne se repro­duira plus. »