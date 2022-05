Paula Badosa avait à cœur de briller devant ses fans cette semaine lors du WTA 1000 de Madrid sur lequel elle était la tête de série numéro 2 et parmi les favo­rites à la victoire finale. Sauf que la locale est tombée sur un os en la personne de Simona Halep, auteur d’un match clinique ce samedi au deuxième tour (6–3, 6–1, en seule­ment 1h10 de jeu).

Très touchée mora­le­ment par ce revers, la 2e joueuse mondiale a eu bien du mal à relever la tête lors de la confé­rence de presse d’après match. « Ce n’est pas le meilleur moment de ma carrière, il faut bien le recon­naître. Je me sens très mal. C’est très dur de perdre à domi­cile, mais c’était une semaine très dure, beau­coup de stress avec plusieurs facteurs, plus un tirage très compliqué face à une cham­pionne comme Simona Halep, mais ce sont des choses qui peuvent arriver et je l’ac­cepte. Maintenant j’ai besoin d’un peu de repos, des tour­nois comme celui‐ci vous épuisent comme cinq. »