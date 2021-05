Qualifiée pour sa deuxième finale de rang (victoire 6–4, 6–3 face à Paula Badosa) après son titre sur la terre battue de Stuttgart, Ashleigh Barty ne cesse d’im­pres­sionner sur une surface qui n’est pour­tant pas sa préférée. Ce samedi, la numéro 1 mondiale visera un quatrième titre depuis le début de la saison face à Sabalenka ou Pavlyuchenkova.

Extrêmement solide depuis le début du tournoi sur sa mise en jeu (seule­ment breakée à six reprises sur ses cinq matchs !), ‘Ash’ est revenue confé­rence presse sur cette arme éminem­ment décisive.

« Je pense que les condi­tions à Madrid récom­pensent un bon service, surtout quand il fait chaud, comme ces derniers jours, c’est vif, les balles sont assez dures. Traditionnellement, plusieurs joueuses diffé­rentes ont gagné ici dans le passé, un mélange de styles de jeu. Toutes ont réalisé un très bon travail sur leurs jeux de service, que ce soit pour des points gratuits ou pour des rallyes. C’est une partie très impor­tante de l’équa­tion. Le deuxième service est une grande partie de mon jeu. Je bosse proba­ble­ment le deuxième service plus que le premier. Je veux m’as­surer qu’il soit solide comme un roc, ainsi, je peux mieux défendre et me préserver physi­que­ment. C’est une grande partie de mon jeu. Je pense que je l’ai parti­cu­liè­re­ment bien fait cette semaine d’un point de vue émotionnel sans avoir regardé les statistiques. »