Ashleigh Barty est imper­tur­bable. Lauréate du tournoi de Stuttgart la semaine passée dans des condi­tions indoor, la numéro 1 mondial n’a jamais tremblé lors de l’af­fiche des huitièmes de finale à Madrid face à Iga Swiatek, tenante du titre à Roland Garros. Victorieuse 7–5, 6–4 après 1h40 de jeu, « Ash » a quand même tenu à rendre hommage à son adver­saire à l’issue de la rencontre. Classe.

« J’ai vrai­ment apprécié de jouer face à elle. Son jeu est excep­tionnel et impres­sion­nant. Je dois dire que j’adore me mettre à l’épreuve et essayer de résoudre l’énigme que me pose mon adver­saire. Son jeu ne m’a pas surpris au début, mais j’ai dû passer par une période d’ajus­te­ments. Les condi­tions dans lesquelles nous avons joué aujourd’hui (lundi) étaient assez diffé­rentes, c’était la première fois que je jouais à l’ex­té­rieur depuis des semaines. J’ai dû m’adapter pour essayer d’ajuster la portée de mes coups. Elle péné­trait dans le court et était capable de dicter le jeu avec son coup droit et son revers, donc le fait de pouvoir trouver plus de profon­deur pour la neutra­liser était vrai­ment impor­tant pour moi. De là, j’ai pu trouver mon style et imposer la façon dont je voulais jouer. »