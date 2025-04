Déployé sur presque tout le circuit depuis plusieurs années, le Hawk‐Eye est une tech­no­logie permet­tant de véri­fier l’im­pact des balles, et guider les arbitres dans leurs prises de décision.

Longtemps mis de côté pendant la tournée sur terre battue, puisque la marque des balles est faci­le­ment iden­ti­fiable, la tech­no­logie a fini par être adoptée cette saison, dans la plupart des tour­nois sur ocre. Une déci­sion loin de faire l’una­ni­mité. Pour Belinda Bencic, les arbitres perdent en souve­rai­neté sur la machine.

« Je n’aime pas cela. Sur les courts en dur, je le comprends, parce que cela élimine les combats. Il est évident qu’avec le hawk‐eye, on peut demander un chal­lenge, mais sur terre battue ? Je pense que c’est diffi­cile, parce que nous nous fions à l’élec­tro­nique plutôt qu’au cerveau humain, à l’œil humain, à l’ins­tinct humain. L’arbitre n’a aucun moyen de descendre de sa chaise et de dire que la balle est rentrée, mais l’élec­tro­nique dit qu’elle est rentrée, d’un milli­mètre. Je ne sais pas ce qu’il faut en penser, mais si vous avez une marque devant vous, vous devenez fou. Il s’agit bien sûr d’une ques­tion de foi. De foi en la tech­no­logie, en l’oc­cur­rence. En effet, jusqu’à présent, tout le monde était plutôt satis­fait des perfor­mances du Hawk‐Eye sur les courts en dur… je ne sais pas. J’ai l’im­pres­sion que nous, les humains, sommes en train d’éteindre nos cerveaux, d’éteindre nos sens, de tout rendre élec­tro­nique, avec l’in­tel­li­gence arti­fi­cielle, ChatGPT…. et nous arrê­tons de penser », a souligné la cham­pionne olym­pique 2021, dans des propos rapportés par Relevo.