Déployé sur presque tout le circuit depuis plusieurs années, le Hawk‐Eye est une tech­no­logie permet­tant de véri­fier l’im­pact des balles, et guider les arbitres dans leurs prises de décision.

Longtemps mis de côté pendant la tournée sur terre battue, puisque la marque des balles est faci­le­ment iden­ti­fiable, la tech­no­logie a fini par être adoptée cette saison, dans la plupart des tour­nois sur ocre. Une déci­sion loin de faire l’una­ni­mité. Pour Belinda Bencic, les arbitres perdent en souve­rai­neté sur la machine.

« Je n’aime pas cela. Sur les courts en dur, je le comprends, parce que cela élimine les combats. Il est évident qu’avec le hawk‐eye, on peut demander un chal­lenge, mais sur terre battue ? Je pense que c’est diffi­cile, parce que nous nous fions à l’élec­tro­nique plutôt qu’au cerveau humain, à l’œil humain, à l’ins­tinct humain. L’arbitre n’a aucun moyen de descendre de sa chaise et de dire que la balle est rentrée, mais l’élec­tro­nique dit qu’elle est rentrée, d’un milli­mètre. Je ne sais pas ce qu’il faut en penser, mais si vous avez une marque devant vous, vous devenez fou. Il s’agit bien sûr d’une ques­tion de foi. De foi en la tech­no­logie, en l’oc­cur­rence. En effet, jusqu’à présent, tout le monde était plutôt satis­fait des perfor­mances du Hawk‐Eye sur les courts en dur, mais main­te­nant qu’ils peuvent comparer les résul­tats de la machine avec ce que leurs yeux voient, ce n’est plus aussi simple. Ils disent où ça rebondit, comment va le sol, mais… je ne sais pas. J’ai l’im­pres­sion que nous, les humains, sommes en train d’éteindre nos cerveaux, d’éteindre nos sens, de faire tout ce qui est élec­tro­nique, avec l’in­tel­li­gence arti­fi­cielle, Chatgpt…. et nous arrê­tons de penser », a souli­gnée la cham­pionne olym­pique 2021, dans des propos rapportés par Relevo.