Que ce soit chez les jeunes ou chez les pros, Caroline Garcia n’avait encore jamais battu Yulia Putinseva (51e). Elle y est enfin parvenu ce jeudi pour son entrée en lice à Madrid avec une victoire 6–3, 6–4 même si son adver­saire a failli revenir dans le deuxième set alors qu’elle avait pris le large.

« Ça faisait 4–0, oui, mais les jeux étaient quand même accro­chés et c’était intense. Je me suis un peu déré­glée, elle a fait un peu moins de fautes et, sur mes frappes, j’y suis allée un peu moins. Mais ce n’était pas en m’aga­çant encore plus que j’al­lais y arriver, bien au contraire. C’est un jeu à risque, qui peut un peu rater à certains moments, mais il faut que je continue dans ma voie et ça va payer », a expliqué la Française dans des propos rapportés par L’Equipe.

Elle affron­tera Mayar Sherif (59e) pour une place en huitièmes de finale.