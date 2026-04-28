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Caty McNally à l’Ukrainienne Marta Kostyuk au filet : « Je ne veux pas jouer contre toi à Rome »

Par
Thomas S
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Caty McNally va commencer à faire des cauche­mars de Marta Kostyuk.

Déjà battue par l’ukrai­nienne il y a quelques jours à Rouen, l’Américain s’est de nouveau inclinée face à elle, cette fois en huitièmes de finale du WTA 1000 de Madrid.

Du coup, lors de la tradi­tion­nelle poignée de main au filet, Caty a décidé de faire un peu d’hu­mour en expli­quant qu’elle n’avait pas du tout envie de recroiser le chemin de Marta lors du prochain tournoi qui aura lieu à Rome. 

« Je ne veux pas jouer contre toi à Rome », a lancé McNally à Kostyuk, lauréate d’un huitième match de rang sur cette saison sur terre battue après son titre en Normandie. 

Publié le mardi 28 avril 2026 à 16:27

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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