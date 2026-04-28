Caty McNally va commencer à faire des cauche­mars de Marta Kostyuk.

Déjà battue par l’ukrai­nienne il y a quelques jours à Rouen, l’Américain s’est de nouveau inclinée face à elle, cette fois en huitièmes de finale du WTA 1000 de Madrid.

Du coup, lors de la tradi­tion­nelle poignée de main au filet, Caty a décidé de faire un peu d’hu­mour en expli­quant qu’elle n’avait pas du tout envie de recroiser le chemin de Marta lors du prochain tournoi qui aura lieu à Rome.

« I don’t wanna play you in Rome »



Caty at the net after losing to Marta in Rouen and Madrid 😭😭😭 pic.twitter.com/ndeWM43zfr — Owen (@kostekcanu) April 27, 2026

« Je ne veux pas jouer contre toi à Rome », a lancé McNally à Kostyuk, lauréate d’un huitième match de rang sur cette saison sur terre battue après son titre en Normandie.