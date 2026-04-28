Caty McNally va commencer à faire des cauchemars de Marta Kostyuk.
Déjà battue par l’ukrainienne il y a quelques jours à Rouen, l’Américain s’est de nouveau inclinée face à elle, cette fois en huitièmes de finale du WTA 1000 de Madrid.
Du coup, lors de la traditionnelle poignée de main au filet, Caty a décidé de faire un peu d’humour en expliquant qu’elle n’avait pas du tout envie de recroiser le chemin de Marta lors du prochain tournoi qui aura lieu à Rome.
« I don’t wanna play you in Rome »— Owen (@kostekcanu) April 27, 2026
Caty at the net after losing to Marta in Rouen and Madrid 😭😭😭 pic.twitter.com/ndeWM43zfr
« Je ne veux pas jouer contre toi à Rome », a lancé McNally à Kostyuk, lauréate d’un huitième match de rang sur cette saison sur terre battue après son titre en Normandie.
Publié le mardi 28 avril 2026 à 16:27