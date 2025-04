Certains fans n’ont pas de limite.

L’anecdote de Cori Gauff lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Ann Li (6−2, 6–3) au troi­sième tour du WTA 1000 de Madrid en est la preuve.

« Il y a deux ans, une fan m’a demandé de signer son bras. Elle m’a dit qu’elle allait se le faire tatouer mais je ne l’ai pas crue. Je l’ai vue ici et elle l’a fait ».

