Touchée par le fameux virus qui traîne à Madrid, menée d’un set et d’un break par Sorana Cirstea au troisième tour et au bord de l’abandon, Coco Gauff a trouvé des ressources insoupçonnées pour s’imposer malgré la fatigue et les vomissements.
Une victoire à l’image de mentalité de l’Américaine, qui ne lâche jamais rien lorsqu’elle est sur un court de tennis, et ce, peu importe le contexte.
« Oui, il y a eu quelques moments où j’ai pensé à abandonner. Après le premier set, je me suis dit que j’allais continuer à jouer et voir ce qui se passerait. Quand j’ai vomi, j’y ai pensé aussi, c’était gênant, mais je ne suis pas du genre à abandonner un match. Je n’aime pas faire ça, à moins de sentir vraiment que je n’ai pas d’autre choix. Mon objectif a toujours été d’essayer de tenir jusqu’au bout et de me battre pour disputer à nouveau la finale de ce tournoi », a déclaré en conférence de presse Gauff, opposée à Noskova pour une place en quarts de finale.
Publié le lundi 27 avril 2026 à 15:15