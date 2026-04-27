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Coco Gauff n’est pas une joueuse comme les autres : « Quand j’ai vomi, j’y ai pensé, c’était gênant, mais je ne suis pas du genre à faire cela »

Par
Thomas S
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Touchée par le fameux virus qui traîne à Madrid, menée d’un set et d’un break par Sorana Cirstea au troi­sième tour et au bord de l’abandon, Coco Gauff a trouvé des ressources insoup­çon­nées pour s’im­poser malgré la fatigue et les vomissements.

Une victoire à l’image de menta­lité de l’Américaine, qui ne lâche jamais rien lors­qu’elle est sur un court de tennis, et ce, peu importe le contexte. 

« Oui, il y a eu quelques moments où j’ai pensé à aban­donner. Après le premier set, je me suis dit que j’al­lais conti­nuer à jouer et voir ce qui se passe­rait. Quand j’ai vomi, j’y ai pensé aussi, c’était gênant, mais je ne suis pas du genre à aban­donner un match. Je n’aime pas faire ça, à moins de sentir vrai­ment que je n’ai pas d’autre choix. Mon objectif a toujours été d’es­sayer de tenir jusqu’au bout et de me battre pour disputer à nouveau la finale de ce tournoi », a déclaré en confé­rence de presse Gauff, opposée à Noskova pour une place en quarts de finale. 

Publié le lundi 27 avril 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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