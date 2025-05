Engluée dans une grosse crise de confiance depuis plusieurs mois et notam­ment sa fameuse suspen­sion suite à un médi­ca­ment conta­miné en novembre dernier, Iga Swiatek n’est plus que l’ombre d’elle‐même sur le court.

Sèchement battue ce jeudi par Cori Gauff (6−1, 6–1) en demi‐finales du WTA 1000 de Madrid, la Polonaise, qui semble malgré tout avoir des circons­tances atté­nuantes en raison d’un décès dans sa famille, n’a plus soulevé le moindre trophée depuis Roland‐Garros il y a près d’un an.

Interrogé sur la perfor­mance de l’ac­tuelle 2e joueuse mondiale, l’an­cien 17e en double, Colin Fleming, a fait part de sa surprise sur les ondes de Sky Sports.

« Je n’ar­ri­vais pas à croire le nombre d’er­reurs qu’elle commet­tait sur son coup droit et qu’elle se préci­pi­tait entre les points. La plupart des joueuses ont un coup qu’elles doivent réussir pour dicter leur perfor­mance et leur état d’es­prit. Pour Swiatek, c’est son coup droit. Et en travaillant avec Wim Fissette, si le coup droit n’est pas là et qu’elle ne reçoit pas le bon message de ce qui est encore un parte­na­riat rela­ti­ve­ment nouveau, alors la frus­tra­tion se déverse évidem­ment sur le court. C’est incroyable pour une joueuse de ce niveau. On aurait presque dit qu’elle voulait quitter le court au deuxième set, tout s’est passé si vite. C’est une perfor­mance vrai­ment choquante, il y a donc beau­coup à apprendre. »