Battue mais pas abattue, Coco Gauff préfère posi­tiver après sa défaite en finale face à Sabalenka plutôt que ruminer. Une atti­tude qui lui ressemble puisque la joueur améri­caine ne renonce jamais. Pour elle, cette défaite est fina­le­ment un mal pour un bien. On le sait, on apprend plus d’un échec qu’une victoire.

« Je déteste perdre, surtout en finale, car on se sent telle­ment proche.

Je me prépare pour ces matchs, et à vrai dire, je déteste telle­ment perdre. Aujourd’hui a été diffi­cile, mais je suis évidem­ment prête à perdre ici pour gagner ailleurs plus tard. Chaque instant est une leçon, et j’avais peut‐être besoin de ressentir cette défaite pour me motiver pour la suite. »