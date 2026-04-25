Les galères continuent pour Iga Swiatek sur ce début de saison de terre battue.
Quelques jours après sa défaite contre Mirra Andreeva en quarts de finale du tournoi de Stuttgart, la Polonaise a été contrainte à l’abandon ce samedi, dès le deuxième tour du WTA 1000 de Madrid.
En souffrance pendant une grande majeure partie du match, la quadruple lauréate de Roland‐Garros, après avoir fait appel au medecin, a préféré jeter l’éponge alors qu’elle était menée 3–0 dans l’ultime set par l’Américaine, Ann Li.
Iga 💔💔💔💔💔💔💔 pic.twitter.com/FxjXMnmyLn— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 25, 2026
Une nouvelle déconvenue pour l’actuelle 4e mondiale dont la préparation pour le Grand Chelem parisien ne se passe pas vraiment comme prévue.
Publié le samedi 25 avril 2026 à 17:36