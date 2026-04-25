Les galères conti­nuent pour Iga Swiatek sur ce début de saison de terre battue.

Quelques jours après sa défaite contre Mirra Andreeva en quarts de finale du tournoi de Stuttgart, la Polonaise a été contrainte à l’abandon ce samedi, dès le deuxième tour du WTA 1000 de Madrid.

En souf­france pendant une grande majeure partie du match, la quadruple lauréate de Roland‐Garros, après avoir fait appel au medecin, a préféré jeter l’éponge alors qu’elle était menée 3–0 dans l’ul­time set par l’Américaine, Ann Li.

Une nouvelle décon­venue pour l’ac­tuelle 4e mondiale dont la prépa­ra­tion pour le Grand Chelem pari­sien ne se passe pas vrai­ment comme prévue.