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En larmes, Iga Swiatek quitte déjà le tournoi

Par
Thomas S
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Les galères conti­nuent pour Iga Swiatek sur ce début de saison de terre battue. 

Quelques jours après sa défaite contre Mirra Andreeva en quarts de finale du tournoi de Stuttgart, la Polonaise a été contrainte à l’abandon ce samedi, dès le deuxième tour du WTA 1000 de Madrid.

En souf­france pendant une grande majeure partie du match, la quadruple lauréate de Roland‐Garros, après avoir fait appel au medecin, a préféré jeter l’éponge alors qu’elle était menée 3–0 dans l’ul­time set par l’Américaine, Ann Li. 

Une nouvelle décon­venue pour l’ac­tuelle 4e mondiale dont la prépa­ra­tion pour le Grand Chelem pari­sien ne se passe pas vrai­ment comme prévue. 

Publié le samedi 25 avril 2026 à 17:36

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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