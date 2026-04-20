Éloignée des courts depuis le 29 septembre dernier à cause, dans un premier temps, d’une bles­sure au quadri­ceps, puis d’une autre au niveau du bras droit, Loïs Boisson a longue­ment évoqué ce dernier pépin physique chez nos confrères de L’Équipe.

Présente sur le WTA 1000 de Madrid où elle a hérité d’un tableau très compli­quée, la Française, demi‐finaliste en titre à Roland‐Garros, a regretté une erreur de diag­nostic qui a prolongé sa conva­les­cence et retardé son retour sur les courts.

« À Barcelone pendant un entraî­ne­ment, fin novembre, j’ai ressenti une douleur soudai­ne­ment. Après, il y a eu des petites erreurs qui ont été faites sur le médical, qui ont fait que ça a compliqué les choses. C’était clai­re­ment une erreur de diag­nostic, un oubli dans le diag­nostic et une erreur ensuite de gestion, de quoi faire, comment le faire. Du coup, je pense que ça m’a pris beau­coup plus de temps que ça aurait pu m’en prendre. Ça a un peu aggravé la chose. Après, ça laisse des traces pendant long­temps. Ce sont des choses compli­quées à gérer. Déjà, d’être blessée, c’est compliqué. En plus, quand ça se passe mal, c’est très dur », a déclaré Loïs Boisson, opposée ce mardi à l’Américaine Peyton Stearns (43e) au premier tour du tournoi madrilène.