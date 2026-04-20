Éloignée des courts depuis le 29 septembre dernier à cause, dans un premier temps, d’une blessure au quadriceps, puis d’une autre au niveau du bras droit, Loïs Boisson a longuement évoqué ce dernier pépin physique chez nos confrères de L’Équipe.
Présente sur le WTA 1000 de Madrid où elle a hérité d’un tableau très compliquée, la Française, demi‐finaliste en titre à Roland‐Garros, a regretté une erreur de diagnostic qui a prolongé sa convalescence et retardé son retour sur les courts.
« À Barcelone pendant un entraînement, fin novembre, j’ai ressenti une douleur soudainement. Après, il y a eu des petites erreurs qui ont été faites sur le médical, qui ont fait que ça a compliqué les choses. C’était clairement une erreur de diagnostic, un oubli dans le diagnostic et une erreur ensuite de gestion, de quoi faire, comment le faire. Du coup, je pense que ça m’a pris beaucoup plus de temps que ça aurait pu m’en prendre. Ça a un peu aggravé la chose. Après, ça laisse des traces pendant longtemps. Ce sont des choses compliquées à gérer. Déjà, d’être blessée, c’est compliqué. En plus, quand ça se passe mal, c’est très dur », a déclaré Loïs Boisson, opposée ce mardi à l’Américaine Peyton Stearns (43e) au premier tour du tournoi madrilène.
Publié le lundi 20 avril 2026 à 16:27