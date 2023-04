Qualifiée à Madrid pour le tableau prin­cipal d’un WTA 1000 sans wild‐card pour la première fois depuis plus de quatre ans, Eugenie Bouchard, 29 ans, croit toujours en un retour glorieux. Si elle assure avoir les moyens finan­ciers de prendre sa retraite dès main­te­nant, la fina­liste de Wimbledon 2014, aujourd’hui 285e, veut conti­nuer d’essayer.

« Je pour­rais me détendre jusqu’à la fin de mes jours, mais ce n’est pas ce que je suis. C’est pour cela que j’ai connu ce succès. Parce que je suis une battante et que j’aime travailler dur. Je pour­rais m’as­seoir sur mon canapé et regarder Netflix, et cela semble attrayant, bien sûr, mais au bout de deux jours, je devien­drais folle », a confié la Canadienne à la WTA.

A noter qu’elle affron­tera l’Ukrainienne Dayana Yastremska au 1er tour dans la capi­tale espagnole.