Opposée à l’Américaine Peyton Stearns, 43e joueuse mondiale, pour son grand retour à la compétition au premier tour du WTA 1000 de Madrid, sept mois après son dernier match officiel, Loïs Boisson s’est sèchement inclinée, 6–1, 6–3, en à peine une heure de jeu.
Aux commentaires du match sur Bein Sports, Fabrice Santoro ne s’attendait pas à de miracle après une si longue absence et une blessure aussi délicate au bras droit.
« Lorsque l’on revient à la compétition après sept mois d’absence, où l’on a été trahi par son physique, on a besoin de se rassurer dans un premier temps sur ses facultés physique, sur ce bras droit. J’espère que Loïs pourra très vite nous donner la réponse que l’on attend en conférence de presse, à savoir : ‘J’ai perdu, je n’ai pas joué mon meilleur tennis mais tout va bien sur le plan physique’. C’est vraiment ce que j’ai envie d’entendre. Après, on pourrait décortiquer la prestation, son niveau de jeu, qui était très loin de ce qu’elle a produit pendant Roland‐Garros 2025, mais pouvait‐on vraiment attendre autre chose après cette longue absence ? Je pense qu’elle aurait pu jouer un petit peu mieux mais je pense aussi qu’elle n’avait pas une adversaire facile à affronter, qui a joué particulièrement bien ce (mardi) soir. »
Publié le mardi 21 avril 2026 à 21:53