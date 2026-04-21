Opposée à l’Américaine Peyton Stearns, 43e joueuse mondiale, pour son grand retour à la compé­ti­tion au premier tour du WTA 1000 de Madrid, sept mois après son dernier match offi­ciel, Loïs Boisson s’est sèche­ment inclinée, 6–1, 6–3, en à peine une heure de jeu.

Aux commen­taires du match sur Bein Sports, Fabrice Santoro ne s’at­ten­dait pas à de miracle après une si longue absence et une bles­sure aussi déli­cate au bras droit.

« Lorsque l’on revient à la compé­ti­tion après sept mois d’ab­sence, où l’on a été trahi par son physique, on a besoin de se rassurer dans un premier temps sur ses facultés physique, sur ce bras droit. J’espère que Loïs pourra très vite nous donner la réponse que l’on attend en confé­rence de presse, à savoir : ‘J’ai perdu, je n’ai pas joué mon meilleur tennis mais tout va bien sur le plan physique’. C’est vrai­ment ce que j’ai envie d’en­tendre. Après, on pour­rait décor­ti­quer la pres­ta­tion, son niveau de jeu, qui était très loin de ce qu’elle a produit pendant Roland‐Garros 2025, mais pouvait‐on vrai­ment attendre autre chose après cette longue absence ? Je pense qu’elle aurait pu jouer un petit peu mieux mais je pense aussi qu’elle n’avait pas une adver­saire facile à affronter, qui a joué parti­cu­liè­re­ment bien ce (mardi) soir. »