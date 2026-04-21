Accueil France

Fabrice Santoro sur le retour manqué de Loïs Boisson : « Pouvait‐on vrai­ment s’at­tendre à autre chose ? »

Par
Thomas S
-
81

Opposée à l’Américaine Peyton Stearns, 43e joueuse mondiale, pour son grand retour à la compé­ti­tion au premier tour du WTA 1000 de Madrid, sept mois après son dernier match offi­ciel, Loïs Boisson s’est sèche­ment inclinée, 6–1, 6–3, en à peine une heure de jeu.

Aux commen­taires du match sur Bein Sports, Fabrice Santoro ne s’at­ten­dait pas à de miracle après une si longue absence et une bles­sure aussi déli­cate au bras droit.

« Lorsque l’on revient à la compé­ti­tion après sept mois d’ab­sence, où l’on a été trahi par son physique, on a besoin de se rassurer dans un premier temps sur ses facultés physique, sur ce bras droit. J’espère que Loïs pourra très vite nous donner la réponse que l’on attend en confé­rence de presse, à savoir : ‘J’ai perdu, je n’ai pas joué mon meilleur tennis mais tout va bien sur le plan physique’. C’est vrai­ment ce que j’ai envie d’en­tendre. Après, on pour­rait décor­ti­quer la pres­ta­tion, son niveau de jeu, qui était très loin de ce qu’elle a produit pendant Roland‐Garros 2025, mais pouvait‐on vrai­ment attendre autre chose après cette longue absence ? Je pense qu’elle aurait pu jouer un petit peu mieux mais je pense aussi qu’elle n’avait pas une adver­saire facile à affronter, qui a joué parti­cu­liè­re­ment bien ce (mardi) soir. »

Publié le mardi 21 avril 2026 à 21:53

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥