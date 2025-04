Mirra Andreeva ayant remporté son premier match en Masters 1000 à Madrid en 2023, ce tournoi a une saveur parti­cu­lière pour elle. La Russe compte déjà deux titres dans cette caté­gorie et fait déjà partie (à 17 ans) de l’élite de ce sport. Elle est revenue avec AS sur les idoles qui ont inspiré son tennis.

« Mon idole au tennis a toujours été Roger Federer. Ensuite, il y a eu, bien sûr, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray…. Et aussi Marat Safin (elle le pointe du doigt car il s’en­traîne sur le court d’à côté). Il y a beau­coup de joueurs que j’ai admirés et qui m’ont inspiré. Je rêve de les rencon­trer. J’ai rencontré Rafa ici l’année dernière, mais je n’ai pas pu lui parler. J’aimerais aussi rencon­trer Roger, j’es­père que ce sera possible. »