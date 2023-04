Avant le début du Masters 1000 de Madrid, où elle va affronter Yulia Putinseva (51e) pour son entrée en lice, Caroline Garcia s’est confié à L’Equipe sur le retour de son entraî­neur Bertrand Perret à ses côtés, alors qu’il avait mis fin à leur colla­bo­ra­tion en octobre dernier pour des raisons inconnues.

« Quand tu as un chan­ge­ment dans ton équipe, que tu as une autre personne qui arrive ou qui revient, ça t’ap­porte toujours un truc positif, un truc nouveau. Parce qu’on tourne une page. Ça donne une bonne énergie. Avec Bertrand, on se comprend vache­ment bien. Le langage qu’il a par rapport à mon jeu, sur le court, est assez fluide et m’ap­porte de la confiance. Sur le travail, préci­sé­ment, on ne fait pas exac­te­ment pareil qu’a­vant, parce que les choses évoluent, qu’on change de surface etc. Mais le prin­cipe de l’en­traî­ne­ment, du style de jeu qu’on cherche à déve­lopper, oui, c’est dans la lignée de ce qui s’est passé l’année dernière. Il y a des choses qui progressent, d’autre un peu moins, mais c’est comme ça que ça marche. »