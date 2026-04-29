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Hailey Baptiste qui a sauvé 6 balles de match pour sortir Sabalenka : « Cela prouve simple­ment mon niveau de jeu »

Par
Jean Muller
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L’Américaine a frappé un grand coup en élimi­nant Aryna Sabalenka au cours d’un duel incroyable. Elle a sauvé 6 balles de matchs et confirme tout son talent. 

En confé­rence de presse, elle ne semblait pas surprise par sa performance.

Vous venez d’éli­miner le numéro un mondial. Comment vous sentez‐vous ?
Incroyable ! Je suis très fier de moi. C’était très tendu. 7–6 dans le troi­sième set. J’ai dû sauver des balles de match. Je suis vrai­ment ravi.

Elle est la numéro un mondiale et n’a perdu qu’un seul match cette saison. Que repré­sente une telle victoire pour votre confiance ?
Cela prouve simple­ment mon niveau de jeu. J’y ai toujours cru. Maintenant, je commence à le mettre en pratique, et le monde entier le voit », a déclaré Baptiste, selon Tennis Channel.

Publié le mercredi 29 avril 2026 à 09:20

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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