L’Américaine a frappé un grand coup en élimi­nant Aryna Sabalenka au cours d’un duel incroyable. Elle a sauvé 6 balles de matchs et confirme tout son talent.

Hailey Baptiste se prend des énormes doses d’adré­na­line à Madrid ! 🤯



En huitièmes, l’Américaine manque 6 balles de matches contre Bencic avant de gagner en trois sets.



En quarts, elle s’offre la n°1 mondiale Sabalenka en sauvant 6 balles de match !pic.twitter.com/02domgWhdF — Tennis Legend (@TennisLegende) April 28, 2026

En confé­rence de presse, elle ne semblait pas surprise par sa performance.

Vous venez d’éli­miner le numéro un mondial. Comment vous sentez‐vous ?

Incroyable ! Je suis très fier de moi. C’était très tendu. 7–6 dans le troi­sième set. J’ai dû sauver des balles de match. Je suis vrai­ment ravi.

Elle est la numéro un mondiale et n’a perdu qu’un seul match cette saison. Que repré­sente une telle victoire pour votre confiance ?

Cela prouve simple­ment mon niveau de jeu. J’y ai toujours cru. Maintenant, je commence à le mettre en pratique, et le monde entier le voit », a déclaré Baptiste, selon Tennis Channel.