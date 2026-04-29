L’Américaine a frappé un grand coup en éliminant Aryna Sabalenka au cours d’un duel incroyable. Elle a sauvé 6 balles de matchs et confirme tout son talent.
Hailey Baptiste se prend des énormes doses d’adrénaline à Madrid ! 🤯— Tennis Legend (@TennisLegende) April 28, 2026
En huitièmes, l’Américaine manque 6 balles de matches contre Bencic avant de gagner en trois sets.
En quarts, elle s’offre la n°1 mondiale Sabalenka en sauvant 6 balles de match !pic.twitter.com/02domgWhdF
En conférence de presse, elle ne semblait pas surprise par sa performance.
Vous venez d’éliminer le numéro un mondial. Comment vous sentez‐vous ?
Incroyable ! Je suis très fier de moi. C’était très tendu. 7–6 dans le troisième set. J’ai dû sauver des balles de match. Je suis vraiment ravi.
Elle est la numéro un mondiale et n’a perdu qu’un seul match cette saison. Que représente une telle victoire pour votre confiance ?
Cela prouve simplement mon niveau de jeu. J’y ai toujours cru. Maintenant, je commence à le mettre en pratique, et le monde entier le voit », a déclaré Baptiste, selon Tennis Channel.
Publié le mercredi 29 avril 2026 à 09:20