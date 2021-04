Le tournoi WTA de Madrid débute demain, après la fin des quali­fi­ca­tions aujourd’hui. L’occasion pour Simona Halep, la numéro 3 mondiale, de revenir sur la chance qu’a le circuit de pouvoir conti­nuer à jouer, malgré la diffi­culté psycho­lo­gique de ces bulles sanitaires.

« Ce n’est pas du tout facile. Il est diffi­cile d’être dans des bulles chaque semaine. Cependant, nous devons être recon­nais­sants que ces tour­nois aient lieu. En fait, c’est un privi­lège de jouer dans ces moments diffi­ciles que nous traver­sons. Je pense que la plupart ont du mal à rester à l’hôtel, mais ce n’est pas grave. J’espère que nous revien­drons bientôt à la normale. Cela fait quelques années que je n’ai plus ressenti la pres­sion « néga­tive », mais ces jours‐ci, c’est un peu fati­gant de rester à l’hôtel et de se déplacer juste pour jouer les matchs. On ne peut pas se détendre en ville comme on le faisait avant. »