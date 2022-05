Très contente de sa grosse perfor­mance, Simona a déjà voulu remer­cier son nouveau mentor.

« J’ai joué un très bon match, je ne savais pas à quoi m’at­tendre de la part de Paula car je n’avais jamais joué contre elle. Je savais qu’il fallait que je sois très concen­trée car je suis arrivée en confiance et je pense avoir tout fait parfai­te­ment. Ce dont j’ai parlé avant d’aller sur le court avec Patrick, j’ai pu le réaliser parfai­te­ment et cela me rend très heureuse. Maintenant, je suis de nouveau heureuse sur le court, je m’amuse encore et que c’est indis­pen­sable à mon âge. Ce match va me donner beau­coup d’élan et de confiance, surtout parce que j’ai adoré ma façon de jouer. Je fais confiance à 100% aux indi­ca­tions de Patrick et c’est comme ça que je vais jouer dans cette nouvelle étape de ma carrière »