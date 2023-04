De passage en confé­rence de presse à l’oc­ca­sion de la journée des médias avant son entrée en lice sur le WTA 1000 de Madrid, Iga Swiatek a une fois de plus utilisé son aura et sa posi­tion de numéro une mondiale pour faire un appel aux instances diri­geantes afin d’éga­liser tota­le­ment et défi­ni­ti­ve­ment les revenus entre le circuit masculin et féminin.

« Il y a encore des choses à faire concer­nant l’éga­lité des dota­tions sur les tour­nois WTA comparés à ceux de l’ATP même si l’éga­lité sala­riale est meilleure que dans la plupart des autres sports. Les Grand Chelems sont déjà au même niveau, c’est bien, mais ça serait bien si la WTA se penchait sur ce sujet. Ce serait bien que notre sport soit égali­taire, parti­cu­liè­re­ment parce qu’on fait à peu près le même boulot. »