Bien arrivée sur les installations du WTA 1000 de Madrid, où elle s’est imposée en 2024, Iga Swiatek, accompagnée par son nouveau coach, l’Espagnol, Francisco Roig, ancien membre de l’équipe de Rafael Nadal, a forcément été interrogé sur son séjour de quelques jours dans l’académie de ce dernier.
La Polonaise, qui a eu le privilège de s’entraîner sous les yeux de son idole, a fait part de son stress lors des premières minutes de cette séance très particulière.
« Pendant les 15 premières minutes d’entraînement, j’étais complètement crispée. Je me disais : ‘Oh mon Dieu, comment je vais arriver à jouer ? Il me regarde, il est juste là’. Mais honnêtement, c’était mes premiers jours sur terre battue en extérieur. Alors je me suis aussi laissé un peu de marge. En fait, il sait comment ça se passe. Il a probablement vécu toutes les situations possibles sur le court. Personne ne s’attendait donc à ce que je joue déjà parfaitement. »
Publié le lundi 20 avril 2026 à 18:06