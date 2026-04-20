Bien arrivée sur les instal­la­tions du WTA 1000 de Madrid, où elle s’est imposée en 2024, Iga Swiatek, accom­pa­gnée par son nouveau coach, l’Espagnol, Francisco Roig, ancien membre de l’équipe de Rafael Nadal, a forcé­ment été inter­rogé sur son séjour de quelques jours dans l’aca­démie de ce dernier.

La Polonaise, qui a eu le privi­lège de s’en­traîner sous les yeux de son idole, a fait part de son stress lors des premières minutes de cette séance très particulière.

« Pendant les 15 premières minutes d’entraînement, j’étais complè­te­ment crispée. Je me disais : ‘Oh mon Dieu, comment je vais arriver à jouer ? Il me regarde, il est juste là’. Mais honnê­te­ment, c’était mes premiers jours sur terre battue en exté­rieur. Alors je me suis aussi laissé un peu de marge. En fait, il sait comment ça se passe. Il a proba­ble­ment vécu toutes les situa­tions possibles sur le court. Personne ne s’at­ten­dait donc à ce que je joue déjà parfaitement. »