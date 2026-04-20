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Iga Swiatek, sur ses entraî­ne­ments avec Rafael Nadal : « Pendant les 15 premières minutes, j’étais telle­ment crispée. Je me disais : ‘Comment je vais arriver à jouer ? Il me regarde, il est juste là’ »

Par
Thomas S
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Bien arrivée sur les instal­la­tions du WTA 1000 de Madrid, où elle s’est imposée en 2024, Iga Swiatek, accom­pa­gnée par son nouveau coach, l’Espagnol, Francisco Roig, ancien membre de l’équipe de Rafael Nadal, a forcé­ment été inter­rogé sur son séjour de quelques jours dans l’aca­démie de ce dernier.

La Polonaise, qui a eu le privi­lège de s’en­traîner sous les yeux de son idole, a fait part de son stress lors des premières minutes de cette séance très particulière. 

« Pendant les 15 premières minutes d’entraînement, j’étais complè­te­ment crispée. Je me disais : ‘Oh mon Dieu, comment je vais arriver à jouer ? Il me regarde, il est juste là’. Mais honnê­te­ment, c’était mes premiers jours sur terre battue en exté­rieur. Alors je me suis aussi laissé un peu de marge. En fait, il sait comment ça se passe. Il a proba­ble­ment vécu toutes les situa­tions possibles sur le court. Personne ne s’at­ten­dait donc à ce que je joue déjà parfaitement. »

Publié le lundi 20 avril 2026 à 18:06

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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