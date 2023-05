Lors de la finale du double dames à Madrid, les joueuses n’ont pas pu s’ex­primer lors de la remise des trophées, ce qui forcé­ment a créé une vraie polé­mique même si les orga­ni­sa­teurs du tournoi se sont excusés. Ons Jabeur à sa manière a résumé la situation.

« Honnêtement, je ne sais pas vrai­ment ce qui s’est passé. Je n’étais pas à Madrid, parfois c’est la pagaille. C’est fou, je vais devoir surveiller les joueurs de plus près (rires). C’est vrai­ment inac­cep­table de ne pas donner aux joueurs la possi­bi­lité de parler. J’espère qu’il ne s’agit que d’un malen­tendu, mais je ne sais pas encore exac­te­ment ce qui s’est passé. J’ai parlé à certains joueurs, c’est certain. J’espère que cela ne se repro­duira plus jamais »