Sur le court comme lors­qu’elle est inter­rogée par les médias, Ons Jabeur ne laisse pas indifférente.

Adepte du slice et, donc, des balles tran­chées, elle n’hé­site pas à faire la même chose sur des sujets réputés épineux comme celui de la déci­sion de Wimbledon d’ex­clure tous les joueurs russes et biélo­russes suite à la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Une déci­sion éminem­ment politique.

Et selon la Tunisienne, la poli­tique ne devrait jamais, ô grand jamais, inter­férer avec le sport. « J’ai connu quelques situa­tions person­nelles, notam­ment en 2020 en BJK Cup lorsque nous étions censés jouer contre Israël. Je me sens à 100 % très désolée pour le peuple pales­ti­nien et je suis désolée pour les enfants qui meurent chaque jour depuis 74 ans. Alors je ne comprends pas comment il est main­te­nant accep­table de mélanger la poli­tique et le sport. Qu’en est‐il de tous les autres pays où des personnes et des enfants meurent chaque jour ? Pour moi, je ne pense pas que nous devrions mélanger la poli­tique et le sport. C’est très triste ce qui se passe dans le monde et une chose que je déteste dans ce monde, c’est la poli­tique. C’est très sale et nous ne pouvons jamais avoir une image complète de tout. Donc j’es­père que cette situa­tion sera résolue très vite, je ne sais pas ce qui va se passer. »