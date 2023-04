Ons Jabeur ne pourra pas défendre son titre à Madrid. Alors qu’elle avait fait son retour sur le circuit mi‐mars après deux mois d’ab­sence suite à une bles­sure au genou, la Tunisienne s’est de nouveau blessée à Stuttgart la semaine dernière, où, en larmes, elle a été contrainte d’aban­donner au début de sa demi‐finale contre Iga Swiatek.

« Bonjour de Madrid, une mise à jour de ma situa­tion. Suite aux nombreux examens médi­caux effec­tués, il s’avère que j’ai une petite déchi­rure au mollet, et j’aurai besoin de plus de temps pour me réta­blir. Je suis triste d’an­noncer que je ne pourrai pas parti­ciper et défendre mon titre cette année au Mutua Madrid Open. J’aimerais souhaiter à tout le monde et au tournoi un excellent événe­ment et j’ai hâte de revenir l’année prochaine », a écrit la numéro 4 mondiale sur ses réseaux sociaux.

Jabeur va donc perdre 1000 points et se retrou­vera dans le meilleur des cas à la 7e place mondiale.