De retour à la compé­ti­tion sur le WTA 1000 Madrid, sept mois après son dernier match offi­ciel disputé à Pékin, Loïs Boisson, long­temps blessée au niveau de l’avant‐bas, a été battue par l’Américaine Peyton Stearns (43e mondiale) en à peine une heure de jeu : 6–1, 6–3.

Un « come back » compliqué, commenté par le jour­na­liste Benoît Maylin.

Ouaaaah, ça fait mal.



Je n’imaginais pas que Loïs Boisson parti­rait d’aussi loin.

Le body language est terrible.

Elle est trans­pa­rente, comme vide d’envie et d’énergie.

C’est dur à regarder.



6⁄ 1 en 21’

6 points gagnés… pic.twitter.com/qVnWue45cN — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 21, 2026

« Ouaaaah, ça fait mal. Je n’imaginais pas que Loïs Boisson parti­rait d’aussi loin. Le body language est terrible. Elle est trans­pa­rente, comme vide d’envie et d’énergie. C’est dur à regarder, a réagi le chro­ni­queur à la fin du premier set, avant de dresser un nouveau constat en fin de match. Même si petit à petit, le tennis de Loïs Boisson appa­rais­sait au détour d’un coup droit et d’un 2e set plus accroché, on est à des années lumières de la demi‐finaliste de Roland‐Garros. On le savait. Le chemin du retour sera long et compliqué. »