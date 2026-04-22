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« Je n’imaginais pas que Loïs Boisson parti­rait d’aussi loin. Elle est trans­pa­rente, comme vide d’envie et d’énergie », lâche Benoît Maylin

Par
Baptiste Mulatier
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De retour à la compé­ti­tion sur le WTA 1000 Madrid, sept mois après son dernier match offi­ciel disputé à Pékin, Loïs Boisson, long­temps blessée au niveau de l’avant‐bas, a été battue par l’Américaine Peyton Stearns (43e mondiale) en à peine une heure de jeu : 6–1, 6–3.

Un « come back » compliqué, commenté par le jour­na­liste Benoît Maylin. 

« Ouaaaah, ça fait mal. Je n’imaginais pas que Loïs Boisson parti­rait d’aussi loin. Le body language est terrible. Elle est trans­pa­rente, comme vide d’envie et d’énergie. C’est dur à regarder, a réagi le chro­ni­queur à la fin du premier set, avant de dresser un nouveau constat en fin de match. Même si petit à petit, le tennis de Loïs Boisson appa­rais­sait au détour d’un coup droit et d’un 2e set plus accroché, on est à des années lumières de la demi‐finaliste de Roland‐Garros. On le savait. Le chemin du retour sera long et compliqué. »

Publié le mercredi 22 avril 2026 à 12:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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