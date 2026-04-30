Si la Russe Anastasia Potapova (56e mondiale) a obtenu la natio­na­lité autri­chienne depuis le début de saison 2026, elle sait déjà que l’Ukrainienne Marta Kostyuk (23e mondiale) ne lui serrera pas la main à l’issue de leur demi‐finale à Madrid ce jeudi soir.

L’Ukrainienne a expliqué ce choix dans des propos relayés par Punto de Break :

« La seule personne à qui je serre la main, c’est Daria Kasatkina, car non seule­ment elle a changé de passe­port, mais elle a aussi déclaré ouver­te­ment qu’elle ne soute­nait pas la guerre et tout ça. C’est la raison pour laquelle moi et d’autres filles avons pris la déci­sion de lui serrer la main, par simple respect. Dans ce cas précis, d’autres joueuses ont changé de natio­na­lité, mais aucune ne s’est exprimée publi­que­ment contre la guerre, elles n’ont rien dit pour soutenir le peuple ukrai­nien. Donc pour moi, cela ne change rien. »