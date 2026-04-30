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Kostyuk prévient avant sa demi‐finale : « Il n’y a qu’une seule joueuse d’ori­gine russe à qui je sers la main »

Par
Baptiste Mulatier
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Si la Russe Anastasia Potapova (56e mondiale) a obtenu la natio­na­lité autri­chienne depuis le début de saison 2026, elle sait déjà que l’Ukrainienne Marta Kostyuk (23e mondiale) ne lui serrera pas la main à l’issue de leur demi‐finale à Madrid ce jeudi soir. 

L’Ukrainienne a expliqué ce choix dans des propos relayés par Punto de Break :

« La seule personne à qui je serre la main, c’est Daria Kasatkina, car non seule­ment elle a changé de passe­port, mais elle a aussi déclaré ouver­te­ment qu’elle ne soute­nait pas la guerre et tout ça. C’est la raison pour laquelle moi et d’autres filles avons pris la déci­sion de lui serrer la main, par simple respect. Dans ce cas précis, d’autres joueuses ont changé de natio­na­lité, mais aucune ne s’est exprimée publi­que­ment contre la guerre, elles n’ont rien dit pour soutenir le peuple ukrai­nien. Donc pour moi, cela ne change rien. »

Publié le jeudi 30 avril 2026 à 11:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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