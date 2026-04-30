Si la Russe Anastasia Potapova (56e mondiale) a obtenu la nationalité autrichienne depuis le début de saison 2026, elle sait déjà que l’Ukrainienne Marta Kostyuk (23e mondiale) ne lui serrera pas la main à l’issue de leur demi‐finale à Madrid ce jeudi soir.
L’Ukrainienne a expliqué ce choix dans des propos relayés par Punto de Break :
« La seule personne à qui je serre la main, c’est Daria Kasatkina, car non seulement elle a changé de passeport, mais elle a aussi déclaré ouvertement qu’elle ne soutenait pas la guerre et tout ça. C’est la raison pour laquelle moi et d’autres filles avons pris la décision de lui serrer la main, par simple respect. Dans ce cas précis, d’autres joueuses ont changé de nationalité, mais aucune ne s’est exprimée publiquement contre la guerre, elles n’ont rien dit pour soutenir le peuple ukrainien. Donc pour moi, cela ne change rien. »
Publié le jeudi 30 avril 2026 à 11:18