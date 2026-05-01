Accueil WTA WTA - Madrid

Kostyuk vain­queur de « l’Autrichienne » Potapova persiste et signe : L« a seule personne à qui je serre la main est Daria Kasatkina, parce qu’elle n’a pas seule­ment changé de passe­port, mais qu’elle a aussi déclaré ouver­te­ment qu’elle ne soutient pas la guerre et tout ça »

Par
Jean Muller
-
433

Evidemment à la fin de sa partie Marta n’a pas serré la main de son adver­saire Anastasia Potapova qui est devenue autri­chienne depuis le début de l’année. La joueuse ukrai­nienne s’est expliqué sur cette situa­tion et son raison­ne­ment se tient.

« La seule personne à qui je serre la main est Daria Kasatkina, parce qu’elle n’a pas seule­ment changé de passe­port, mais qu’elle a aussi déclaré ouver­te­ment qu’elle ne soutient pas la guerre et tout ça. C’est pour­quoi moi et d’autres filles avons décidé de lui serrer la main, simple­ment par respect. Dans ce cas, il y a eu plusieurs joueuses qui ont changé de natio­na­lité, mais aucune d’elles n’a exprimé quoi que ce soit contre la guerre, ni rien pour soutenir les Ukrainiens, ni rien de ce genre, donc pour moi, ça ne change rien »

Qualifiée pour la finale où elle affron­tera une vraie russe, Mira Andreeva, Marta peut rempoter un 3ème titre dans sa carrière. Ce serait le plus beau et surtout cela lui permet­trait aussi d’at­teindre le meilleur clas­se­ment de sa carrière. Côté ambiance, on sait déjà qu’il n’y aura pas de poignées de main et qu’elle pourra aussi suivant le résultat finale boycotté la remise des prix.

Publié le vendredi 1 mai 2026 à 08:40

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥