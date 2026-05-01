Evidemment à la fin de sa partie Marta n’a pas serré la main de son adver­saire Anastasia Potapova qui est devenue autri­chienne depuis le début de l’année. La joueuse ukrai­nienne s’est expliqué sur cette situa­tion et son raison­ne­ment se tient.

« La seule personne à qui je serre la main est Daria Kasatkina, parce qu’elle n’a pas seule­ment changé de passe­port, mais qu’elle a aussi déclaré ouver­te­ment qu’elle ne soutient pas la guerre et tout ça. C’est pour­quoi moi et d’autres filles avons décidé de lui serrer la main, simple­ment par respect. Dans ce cas, il y a eu plusieurs joueuses qui ont changé de natio­na­lité, mais aucune d’elles n’a exprimé quoi que ce soit contre la guerre, ni rien pour soutenir les Ukrainiens, ni rien de ce genre, donc pour moi, ça ne change rien »

Qualifiée pour la finale où elle affron­tera une vraie russe, Mira Andreeva, Marta peut rempoter un 3ème titre dans sa carrière. Ce serait le plus beau et surtout cela lui permet­trait aussi d’at­teindre le meilleur clas­se­ment de sa carrière. Côté ambiance, on sait déjà qu’il n’y aura pas de poignées de main et qu’elle pourra aussi suivant le résultat finale boycotté la remise des prix.