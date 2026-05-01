Evidemment à la fin de sa partie Marta n’a pas serré la main de son adversaire Anastasia Potapova qui est devenue autrichienne depuis le début de l’année. La joueuse ukrainienne s’est expliqué sur cette situation et son raisonnement se tient.
« La seule personne à qui je serre la main est Daria Kasatkina, parce qu’elle n’a pas seulement changé de passeport, mais qu’elle a aussi déclaré ouvertement qu’elle ne soutient pas la guerre et tout ça. C’est pourquoi moi et d’autres filles avons décidé de lui serrer la main, simplement par respect. Dans ce cas, il y a eu plusieurs joueuses qui ont changé de nationalité, mais aucune d’elles n’a exprimé quoi que ce soit contre la guerre, ni rien pour soutenir les Ukrainiens, ni rien de ce genre, donc pour moi, ça ne change rien »
Qualifiée pour la finale où elle affrontera une vraie russe, Mira Andreeva, Marta peut rempoter un 3ème titre dans sa carrière. Ce serait le plus beau et surtout cela lui permettrait aussi d’atteindre le meilleur classement de sa carrière. Côté ambiance, on sait déjà qu’il n’y aura pas de poignées de main et qu’elle pourra aussi suivant le résultat finale boycotté la remise des prix.
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 08:40