Qualifiée pour la toute première fois de sa carrière en demi‐finales d’un tournoi de caté­gorie 1000, Verokina Kudermetova, qui affron­tera, ce jeudi soir à Madrid (pas avant 21h30), la numéro une mondiale Iga Swiatek, a fait une compa­raison auda­cieuse concer­nant le jeu de la Polonaise.

« Je pense qu’elle joue, vous savez, de la même manière que les hommes, parce qu’elle utilise beau­coup le kick et elle essaie de jouer de manière très agres­sive. Cela ne me donne pas forcé­ment confiance en moi, mais j’es­saie de faire de mon mieux, j’es­saie de faire les bonnes choses sur le terrain. Et je pense que ce sera très impor­tant, juste, vous savez, peu importe le score, mais je sais ce que je dois faire. »