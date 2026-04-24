Iga Swiatek, qui a toujours sa casquette bien vissée sur sa tête lorsqu’elle est sur le court, a cette fois bien été obligée de l’enlever.
Présent ce jeudi au stade mythique du Real Madrid, le Santiago Bernabeu, où des courts de tennis d’entraînements ont été installés, la Polonaise, qui s’est affichée aux côtés de Rafael Nadal, a impressionné tous les observateurs par sa maîtrise du ballon rond et notamment des jongles avec la tête.
¿Hay algo que no haga bien?🤩⚽️— Iván Aguilar (@ivabianconero) April 23, 2026
Iga Swiatek🇵🇱 puso a prueba sus habilidades con el balón en el Santiago Bernabeu y desprendió a muchos pic.twitter.com/Chqnuq3PG4
Un sport dans lequel personne ne l’attendait. Cela montre aussi que les sportifs de haut niveau possèdent des aptitudes particulières en ce qui concerne l’équilibre et la technique.
Publié le vendredi 24 avril 2026 à 17:21