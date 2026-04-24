Iga Swiatek, qui a toujours sa casquette bien vissée sur sa tête lors­qu’elle est sur le court, a cette fois bien été obligée de l’enlever.

Présent ce jeudi au stade mythique du Real Madrid, le Santiago Bernabeu, où des courts de tennis d’en­traî­ne­ments ont été installés, la Polonaise, qui s’est affi­chée aux côtés de Rafael Nadal, a impres­sionné tous les obser­va­teurs par sa maîtrise du ballon rond et notam­ment des jongles avec la tête.

¿Hay algo que no haga bien?🤩⚽️



Iga Swiatek🇵🇱 puso a prueba sus habi­li­dades con el balón en el Santiago Bernabeu y desprendió a muchos pic.twitter.com/Chqnuq3PG4 — Iván Aguilar (@ivabianconero) April 23, 2026

Un sport dans lequel personne ne l’at­ten­dait. Cela montre aussi que les spor­tifs de haut niveau possèdent des apti­tudes parti­cu­lières en ce qui concerne l’équi­libre et la technique.