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La démons­tra­tion d’Iga Swiatek dans un sport où on ne l’at­ten­dait pas

Par
Thomas S
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Iga Swiatek, qui a toujours sa casquette bien vissée sur sa tête lors­qu’elle est sur le court, a cette fois bien été obligée de l’enlever. 

Présent ce jeudi au stade mythique du Real Madrid, le Santiago Bernabeu, où des courts de tennis d’en­traî­ne­ments ont été installés, la Polonaise, qui s’est affi­chée aux côtés de Rafael Nadal, a impres­sionné tous les obser­va­teurs par sa maîtrise du ballon rond et notam­ment des jongles avec la tête. 

Un sport dans lequel personne ne l’at­ten­dait. Cela montre aussi que les spor­tifs de haut niveau possèdent des apti­tudes parti­cu­lières en ce qui concerne l’équi­libre et la technique. 

Publié le vendredi 24 avril 2026 à 17:21

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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