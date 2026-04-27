Aryna Sabalenka a vraiment dû s’employer, ce lundi, pour son deuxième match sur le WTA 1000 de Madrid.
Opposée à Naomi Osaka dans un match entre multiple lauréate en Grand Chelem, la numéro 1 mondiale, menée d’un set et d’un break, est finalement parvenue à retourner la situation après une belle bataille de 2h20 de jeu : 6–7(1), 6–3, 6–2.
Après une très belle accolade au filet avec la Japonaise (voir ci‐dessous), Aryna lui a rendu un très bel hommage lors de l’interview d’après match.
150th WTA 1000 win ! 🫰@SabalenkaA | #MMOPEN pic.twitter.com/sH0UjAwQjF— wta (@WTA) April 27, 2026
« Elle est une véritable source d’inspiration. Revenir après une grossesse dans un sport comme le tennis, ce n’est vraiment pas facile. La voir de retour dans le top 20, c’est certain qu’elle se dirige vers le top 10. C’est incroyable. C’est inspirant. Elle nous donne à toutes l’espoir que nous pouvons avoir un bébé, revenir et continuer à jouer à ce niveau. C’est inspirant. »
Publié le lundi 27 avril 2026 à 16:05