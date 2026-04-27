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La grande classe d’Aryna Sabalenka après sa victoire contre Naomi Osaka : « Elle nous donne à toutes l’es­poir que nous pouvons avoir un bébé, revenir et conti­nuer à jouer à ce niveau »

Par
Thomas S
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Australian Open - Melbourne - 16�12025

Aryna Sabalenka a vrai­ment dû s’employer, ce lundi, pour son deuxième match sur le WTA 1000 de Madrid. 

Opposée à Naomi Osaka dans un match entre multiple lauréate en Grand Chelem, la numéro 1 mondiale, menée d’un set et d’un break, est fina­le­ment parvenue à retourner la situa­tion après une belle bataille de 2h20 de jeu : 6–7(1), 6–3, 6–2.

Après une très belle acco­lade au filet avec la Japonaise (voir ci‐dessous), Aryna lui a rendu un très bel hommage lors de l’in­ter­view d’après match. 

« Elle est une véri­table source d’ins­pi­ra­tion. Revenir après une gros­sesse dans un sport comme le tennis, ce n’est vrai­ment pas facile. La voir de retour dans le top 20, c’est certain qu’elle se dirige vers le top 10. C’est incroyable. C’est inspi­rant. Elle nous donne à toutes l’es­poir que nous pouvons avoir un bébé, revenir et conti­nuer à jouer à ce niveau. C’est inspirant. »

Publié le lundi 27 avril 2026 à 16:05

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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