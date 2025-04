Suite aux mesures renfor­cées de l’ITIA concer­nant les contrôles anti‐dopage, la sphère tennis s’alarme. Si ce sujet revient sur tous les fronts, Aryna Sabalenka en fait parti­cu­liè­re­ment les frais, jusqu’à boule­verser ses habi­tudes alimen­taires et sociales, remet­tant ainsi en cause le respect de son inti­mité et de sa santé mentale.

« Je suis beau­coup plus prudente et consciente du danger depuis les derniers cas que nous connais­sons tous. Je ne bois et ne mange que des choses que j’ai pu contrôler autant que possible et que mon équipe me fournit, et je suis très prudente quant aux personnes que je fréquente, à celles que je touche. Quelqu’un pour­rait avoir une crème conte­nant une substance inter­dite et celle‐ci pour­rait passer dans mon corps, donc…. Oui, c’est assez effrayant, mais c’est comme ça », a‑t‐elle avoué en confé­rence de presse du Mutua Madrid Open 2025.