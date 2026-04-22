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Le message assez clair de Venus Williams, 45 ans, à la direc­tion de Roland‐Garros

Par
Baptiste Mulatier
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Battue par l’Espagnole Kaitlin Quevedo (140e mondiale) au premier tour du WTA 1000 de Madrid (6−2, 6–4), où a béné­ficié d’une wild card, Venus Williams a joué son premier match sur terre battue depuis cinq ans. 

Et si elle a encaissé une dixième défaite d’af­filée sur le circuit, la légende améri­caine de 45 ans n’a toujours pas dit son dernier mot et a d’ailleurs fait passer un message indi­rect à l’or­ga­ni­sa­tion de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), où elle aime­rait visi­ble­ment être invitée. 

« Je ne peux pas jouer à Rome, j’ai d’autres enga­ge­ments, malheu­reu­se­ment, et j’en suis vrai­ment très triste. Mon mari est italien, alors nous sommes tristes de ne pas pouvoir y être. Nous aime­rions beau­coup conti­nuer sur terre battue. Tout cela demande des ajus­te­ments. J’ai repris l’entraînement sur terre battue quelques semaines après Miami. Je n’avais pas vrai­ment joué sur cette surface depuis des années. Mais j’aime la terre battue, c’est amusant. J’ai joué contre une adver­saire très inspirée. »

Publié le mercredi 22 avril 2026 à 14:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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