Battue par l’Espagnole Kaitlin Quevedo (140e mondiale) au premier tour du WTA 1000 de Madrid (6−2, 6–4), où a béné­ficié d’une wild card, Venus Williams a joué son premier match sur terre battue depuis cinq ans.

Et si elle a encaissé une dixième défaite d’af­filée sur le circuit, la légende améri­caine de 45 ans n’a toujours pas dit son dernier mot et a d’ailleurs fait passer un message indi­rect à l’or­ga­ni­sa­tion de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), où elle aime­rait visi­ble­ment être invitée.

« Je ne peux pas jouer à Rome, j’ai d’autres enga­ge­ments, malheu­reu­se­ment, et j’en suis vrai­ment très triste. Mon mari est italien, alors nous sommes tristes de ne pas pouvoir y être. Nous aime­rions beau­coup conti­nuer sur terre battue. Tout cela demande des ajus­te­ments. J’ai repris l’entraînement sur terre battue quelques semaines après Miami. Je n’avais pas vrai­ment joué sur cette surface depuis des années. Mais j’aime la terre battue, c’est amusant. J’ai joué contre une adver­saire très inspirée. »