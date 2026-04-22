Battue par l’Espagnole Kaitlin Quevedo (140e mondiale) au premier tour du WTA 1000 de Madrid (6−2, 6–4), où a bénéficié d’une wild card, Venus Williams a joué son premier match sur terre battue depuis cinq ans.
Et si elle a encaissé une dixième défaite d’affilée sur le circuit, la légende américaine de 45 ans n’a toujours pas dit son dernier mot et a d’ailleurs fait passer un message indirect à l’organisation de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), où elle aimerait visiblement être invitée.
« Je ne peux pas jouer à Rome, j’ai d’autres engagements, malheureusement, et j’en suis vraiment très triste. Mon mari est italien, alors nous sommes tristes de ne pas pouvoir y être. Nous aimerions beaucoup continuer sur terre battue. Tout cela demande des ajustements. J’ai repris l’entraînement sur terre battue quelques semaines après Miami. Je n’avais pas vraiment joué sur cette surface depuis des années. Mais j’aime la terre battue, c’est amusant. J’ai joué contre une adversaire très inspirée. »
Publié le mercredi 22 avril 2026 à 14:25